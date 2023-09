Non solo Nico Gonzalez. In casa Fiorentina è tempo di rinnovi: ecco Kouamè

Sembra tutto pronto per il rinnovo di Nico Gonzalez, ma le manovre interne della Fiorentina non sembrano fermarsi qua.

Sembra tutto pronto per il rinnovo di Nico Gonzalez, ma le manovre interne della Fiorentina non sembrano fermarsi qua. Infatti, come riporta TMW, la società viola sarebbe vicina anche a chiudere per il rinnovo di Kouamè. Il pupillo di Italiano andrebbe a firmare un contratto fino al 2026 o 2027. Segnale che il tecnico viola non vuole, a nessun costo, separarsi dal suo guerriero preferito.