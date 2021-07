Non solo Messias: duello Torino-Fiorentina anche per Orsolini

Fiorentina e Torino a caccia di qualità

Torino e Fiorentina sono alla ricerca di un giocatore di qualità. I due club sono in "lotta" per Junior Messias, fantasista di 30 anni del Crotone. Non solo però perché granata e viola - si legge su Tuttosport - hanno messo nel mirino anche Riccardo Orsolini, esterno di 24 anni del Bologna. "La strada non è semplice - scrive il quotidiano in ottica granata -, ma se si vuole provare a fare un salto di qualità per abbandonare almeno un minimo di precarietà, un investimento bisogna farlo. Prima o poi".