Non solo Lirola, il Marsiglia punta anche un centrocampista gigliato

I francesi ci provano per Lirola e Pulgar, ma i Viola non fanno sconti

La radio cilena ADN lancia una curiosa indiscrezione di mercato. Il Marsiglia, come è noto, nelle scorse settimane ha reso pubblico il suo interesse per Pol Lirola c ercando il dialogo con la Fiorentina nella speranza di raggiungere un accordo economico. Tuttavia, nel mirino dei francesi sarebbe finito anche Erick Pulgar .

Il mediano ex Bologna piace molto al presidente e vecchia conoscenza del calcio italiano Pablo Longoria. In ogni caso al momento la Fiorentina ha rigettato con forza il pressing per il cileno mentre la questione resta decisamente più aperta per il laterale iberico. La Fiorentina aspetta l'offerta giusta e non fa sconti ma si è tutelata sondando Zappacosta del Chelsea.