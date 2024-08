Non solo Juventus, il piano di un’altra squadra bianconera per prendere Nico

L'offerta di 12 mesi fa del Brentford da circa 40 milioni di euro per Nico Gonzalez non ha placato l'interesse oltremanica per l'argentino. Secondo quanto riportato da TeamTalk in Inghilterra, il Newcastle avrebbe già le idee chiare per sferrare il colpo Nico Gonzalez, come anche già anticipato nei giorni scorsi.