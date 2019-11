Non solo Florenzi, la Fiorentina punta un altro giocatore della Roma: è il giovane talento Antonucci

Mirko Antonucci vede Viola. L’esterno classe 1999 della Roma potrebbe presto trasferirsi alla Fiorentina a titolo definitivo per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. (LA SCHEDA) Il prodotto del vivaio romanista già in estate poteva lasciare la capitale in prestito (era richiesto da Sassuolo e Sampdoria) ma Fonseca, complice l’ottimo precampionato fatto a Trigoria, aveva bloccato la sua partenza. Da inizio campionato a oggi Antonucci è riuscito a collezionare solo quattro presenze, due in campionato e due in Europa League. Scampoli di partita, nei quali non è mai riuscito a convincere fino in fondo. Con il giocatore che spinge per avere più spazio, la Roma potrebbe decidere di monetizzare lasciandolo partire direzione Franchi. Lo riporta Forzaroma.info. LA FIORENTINA SPINGE FORTE ANCHE SU FLORENZI