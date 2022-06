Nome nuovo per la Fiorentina: spunta un difensore del Frosinone

Spunta un nome nuovo, e di prospettiva, per il calciomercato della Fiorentina. Si tratta di Adrian Leon Barisic , difensore centrale classe 2001 reduce da sei mesi in prestito nel Frosinone in Serie B con cui ha collezionato 12 presenze.

Secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb.com, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Barisic. Il cartellino del giocatore sloveno è di proprietà dell'Osijek, formazione croata. Il Frosinone detiene però un'opzione per riscattarlo entro il 15 luglio e potrebbe quindi decidere di rivenderlo poi in un secondo momento. Un altro nome da monitorare, ma certamente non come eventuale sostituto di Milenkovic da titolare fin da subito nella Fiorentina.