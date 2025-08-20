Aster Vranckx è stato a lungo un obiettivo della Fiorentina, con Pradè e la dirigenza viola che più volte hanno tentato di portarlo a Firenze per rinforzare il centrocampo. Nonostante i contatti frequenti, l’affare non si è mai concretizzato.
Vranckx, tanto cercato dalla Fiorentina, torna in Serie A: accordo chiuso
Vranckx torna in Serie A
Il centrocampista belga, ex Milan, tornerà comunque in Serie A ma non con la maglia viola: ad assicurarselo è stato il Sassuolo, che ha chiuso la trattativa con il Wolfsburg. Un innesto importante per la squadra emiliana, alla ricerca di qualità e fisicità in mezzo al campo.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso con opzione di riscatto. Un colpo mirato per Fabio Grosso, che punta a utilizzare Vranckx come rinforzo chiave nella corsa alla salvezza.
