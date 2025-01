VN – Sorpresa, Christensen resta in Italia: va in prestito in Serie B

Stavolta ci siamo davvero: Oliver Christensen lascia la Fiorentina in prestito. Ma la destinazione non è la Germania. Qualche giorno fa sembrava ormai fatta per il suo passaggio al Paderborn, nella seconda divisione tedesca, ma alla fine non se ne è fatto di niente. Il giocatore è rimasto a Firenze fino ad oggi, ma nelle ultimissime ore si è sbloccata un'altra situazione, stavolta in Italia. Christensen sta infatti per firmare con la Salernitana, si trasferirà in prestito secco fino alla fine della stagione.