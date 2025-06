VN – Dzeko, la firma e l’annuncio arriveranno più avanti: le ultime e cosa manca

L'affare Edin Dzeko è concluso, la Fiorentina ha fato svolgere al bosniaco le visite mediche e ha sistemato la maggior parte dei dettagli che legheranno il cigno di Sarajevo ai colori viola per la prossima stagione, con opzione di rinnovo automatico in base alle presenze per la successiva a poco meno di 2 milioni l'anno di stipendio. Ancora, però, niente annuncio.

Secondo quanto appreso da Violanews, la firma e il comunicato arriveranno poco prima del raduno agli ordini dell'allenatore Stefano Pioli, per poi vivere la preseason della quale la società ha diffuso il programma in mattinata. Mancano solo alcuni dettagli burocratici che non sono in grado di compromettere alcunché.