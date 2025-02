VN – Biraghi, si allontana l’Inter. Adesso Verona prima opzione. Il punto

Cristiano Biraghi è sempre più lontano dall'Inter. I nerazzurri , infatti, stanno chiudendo in queste ore per Zalewski e non sarebbero più interessati al terzino della Fiorentina. Ecco, allora, che rispunta come prima opzione l'ipotesi Verona, anche se non sono da escludere colpi di coda last minute. Tra questi, sullo sfondo, anche l'ipotesi Napoli. Gli scaligeri, comunque, al momento sono in testa alla lista delle possibili destinazioni del giocatore.