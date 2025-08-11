Non solo entrate per il calciomercato del Napoli. È infatti ufficiale la cessione di Giacomo Raspadori all'Atletico Madrid. Lo ha comunicato lo stessa società partenopea, attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali.
Ufficiale: il Napoli di Conte perde Raspadori che va a giocare in Liga
Jack Raspadori non sarà più l'arma a gara in corso del Napoli di Conte: il club partenopeo lo ha ceduto in Spagna da Simeone
La SSC Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Giacomo Raspadori al Club Atletico de Madrid.
L'ex Sassuolo si trasferisce all'Atletico per 22 milioni di euro più 4 di bonus per un pacchetto complessivo da 26 milioni. Per quanto riguarda i bonus, si tratta di 2 di facile attuazione, basterà che gli spagnoli si qualifichino alla prossima Champions League, di altrettanti più complicati - in caso di qualificazione ai quarti di finale della stessa competizione.
Con il Napoli Raspadori ha collezionato 109 presenze, firmando 18 gol e 10 assist, contribuendo alla conquista di due scudetti.
