Sprint del Palermo per Lucchesi. Sul classe 2003 è sfida con un altro club di B

Si accende il mercato anche intorno a quei giocatori che stanno facendo rientro alla Fiorentina dai prestiti. Uno di questi è Lorenzo Lucchesi , reduce dalla buona stagione alla Reggiana corredata da due reti in 27 presenze, quasi tutte da titolare nella difesa a 4 granata. Sono tante le squadre che in questi giorni hanno sondato il terreno, con la società viola e il suo entourage, per capire la fattibilità di una trattativa.

Secondo l'esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, sarebbero rimaste in due le società più attive sul fronte Lucchesi. Il Palermo guidato da Filippo Inzaghi, avrebbe compiuto passi significativi nella trattativa per il classe 2003, individuando in lui il profilo giusto per rinforzare la difesa rosanero. La società siciliana vorrebbe, però, prima capire se il vice-capitano del Genoa, Mattia Bani fosse disposto a scendere in Serie B.