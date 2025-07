Sottil, non solo il Torino sulle sue tracce: c’è pure una pista che porta Oltremanica

La notizia del giorno in casa viola è stata sicuramente l'esclusione di Riccardo Sottildai convocati di Stefano Pioli per la tournée in terra inglese, con Abdelhamid Sabiri che lo ha sostituito nel gruppo gigliato. Dunque il nuovo allenatore gigliato ha deciso: il classe 1999 non farà parte del corso viola appena iniziato. Ecco che allora per il figlio dell'ex difensore ed oggi tecnico Andrea, anche lui con un passato in maglia viola, si aprono nuovi scenari.