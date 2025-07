Sottil, due squadre hanno sondato il terreno. Ma Pioli sembra aver deciso

Nella prima settimana e mezzo di ritiro della Fiorentina, Riccardo Sottil ha attirato l’attenzione anche dei più scettici, distinguendosi per brillantezza e intensità. Tornato a Firenze dopo una breve parentesi con il Milan, l’esterno classe ’99 sembra essersi calato con convinzione nella nuova realtà viola, tanto da risultare uno dei più in forma visti al Viola Park fino ad ora.

Sottil è stato reintegrato in rosa, a differenza di altri giocatori rientrati dai prestiti, e Stefano Pioli lo sta testando in un ruolo inedito: quello di esterno destro nel nuovo 3-4-2-1. L’infortunio di Fortini gli ha spalancato le porte come prima alternativa a Dodò, e il tecnico pare intenzionato a valutarne il rendimento in questa nuova posizione. Resta da capire se si tratti solo di una soluzione provvisoria o di un’intuizione destinata a consolidarsi.