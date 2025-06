Sky: “Fiorentina e Genoa, contatti per Gudmundsson. Si cerca l’accordo”

Oggi è il giorno della verità per Albert Gudmundsson. Se la Fiorentina decidesse di non pagare i 17 milioni di euro pattuiti, l'islandese tornerebbe in Liguria. Per questo c'è molta attesa per capire l'evoluzione della trattativa in queste ore. Secondo Gianluca Di Marzio, ci sarebbero nuovi contatti in queste ore tra Fiorentina e Genoa per il futuro del ragazzo.