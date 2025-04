Schira: “Cosa filtra dalla Juventus su Di Gregorio e De Gea”

Arrivano aggiornamenti sulla situazione De Gea-Di Gregorio. Stamani Tuttosportha rilanciato la notizia che sul portiere ex Monza ci sia l'interesse del Manchester City, mentre ieri Sportmediaset ha parlato di un interesse della Juventus per De Gea. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira non c'è in programma la cessione del portiere ex Monza. Alla Juventus sono molto soddisfatti di Di Gregorio, che rimarrà. Quindi, se cosi fosse, non ci sarebbero possibilità per De Gea