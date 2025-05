Rinnovo De Gea, e Martinelli? Il prestito è la via più logica, ma non l’unica

Un sogno che ha tutto il tempo per essere inseguito, tuttavia la permanenza di un mostro sacro come De Gea non per uno, non per due, ma per ben tre anni significa per Martinelli la prospettiva di tre anni di panchina se rimane a Firenze. Perché per quanto possa imparare allenandosi con un professionista del genere, un ragazzo di 19 anni ha bisogno di giocare anche in Serie B per affermarsi. La soluzione del prestito è la più percorribile, a meno che l'insperata qualificazione in Conference League non apra a Martinelli la via della titolarità nelle coppe con promozione a secondo di De Gea, per cercare di portare quel trofeo che anima i suoi sogni. Una scelta che investirebbe il giovane numero uno di tante responsabilità, ma è l'unica strada viabile per immaginare una permanenza. Questo, però, dipenderà in larga parte dal nuovo allenatore e dall'attuale secondo Pietro Terracciano. La Fiorentina e Martinelli sono al bivio: quest'estate sarà cruciale per la carriera del ragazzo.