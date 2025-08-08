Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina parla del pressing crescente del Newcastle nei confronti del Milan. L'obiettivo degli inglesi è quello di riuscire a strappare ai rossoneri il difensore Malick Thiaw. Il quotidiano parla di una prima offerta da 30 milioni già rifiutata ma nel caso in cui la posta in palio si dovesse alzare, il diavolo potrebbe vacillare. E nel caso in cui dovesse partire, Igli Tare ha già in mente due possibili sostituti.
Qui Milan, pressing del Newcastle su Thiaw. Se parte, Tare punta Comuzzo
Le ultime sul mercato dei rossoneri e l'interesse per il friulano
"Si parte da Giovanni Leoni del Parma, il preferito da tutti, ma l’investimento sarebbe alto e soprattutto bisognerebbe battere la concorrenza dell’Inter. Nella lista di Igli Tare c’è anche Pietro Comuzzo della Fiorentina."
