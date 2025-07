Primavera, anche Baroncelli lascia il nido. Ufficiale il prestito al Gubbio

Il giovane difensore gigliato va a farsi le ossa fra i professionisti in Serie C

Dopo diverse stagioni passate alla Fiorentina, Leonardo Baroncelli andrà a giocare fra i professionisti. Il difensore classe 2005 si è infatti trasferito in prestito al Gubbio in Serie C per la prossima stagione. Lo ha annunciato la stessa società viola