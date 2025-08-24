Premier all’attacco: Tottenham pazzo di Nico Paz, offerti 50 milioni al Como

A luglio i 40 milioni offerti erano stati rispediti al mittente e probabilmente andrà a finire così anche i 50 di adesso. Il Tottenham sta cercando di strappare al Como Nico Paz, ma il club lariano per il momento resiste e non vuol cedere il proprio trequartista. Come riporta Sky Sport, infatti, gli Spurs vogliono il fantasista argentino ma la valutazione che ne fa la società lombarda è di 70 milioni. Per il momento, dunque, non c'è l'ok né da parte del Como e né del giocatore, peraltro ritenuto fondamentale da Cesc Fabregas.