Perché la Fiorentina vuole cedere (ancora) Nicolas Valentini

La Fiorentina cede di nuovo Nicolas Valentini: ecco i motivi per il quale il difensore non sembra proprio far parte dei piani viola anche per la stagione appena iniziata

La Fiorentina sta conducendo diverse manovre nel reparto difensivo: dopo la definizione della cessione di Moreno, anche Valentini è pronto per tornare al Verona , dove ha collezionato 14 presenze in serie A da gennaio alla fine dello scorso campionato. E stavolta potrebbe anche rimanerci , dato che si sta lavorando per chiudere un prestito non secco, come il primo, ma con diritto di riscatto .

Perché cederlo ha senso

Sono in molti a domandarsi se questa scelta sia giusta, dato che in gialloblù il Coco ha giocato con una discreta continuità. Proviamo a rispondere: innanzitutto, l'arrivo di Mattia Viti riempie la casella del terzo di difesa a sinistra, che sarebbe il ruolo di Valentini, mancino. Ranieri, Viti e Valentini in rosa vorrebbe dire averne uno di troppo. Non pare, infatti, che uno di questi tre possa spostarsi al centro insieme a Pablo Marì (il punto sul mercato in difesa). In secondo luogo, dato che la Fiorentina ha fatto arrivare Viti, evidentemente si fida dell'ex Empoli più di quanto non si fidi di Valentini: una valutazione tecnica. E se le cose stanno così, allora inserire un diritto di riscatto in favore del Verona potrebbe portare nelle casse viola un'entrata in più per un giocatore che, a quanto pare, non ha convinto abbastanza.