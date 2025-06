Moretto su Kean: “Sondaggio dell’Al-Qadsiah. Pagherebbe la clausola, ma lui… “

Kean in Arabia?

Una squadra araba piomba su Moise Kean. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'Al-Qadsiah avrebbe sondato il terreno con la Fiorentina per arrivare all'attaccante.

Il noto esperto di mercato, nel canale di Fabrizio Romano, ha parlato dell'interessamento del ricco club che non avrebbe problemi a pagare la clausola rescissoria di 52 mln.

Adesso c'è da capire la volontà dell'attaccante. Moise Kean piace anche in Inghilterra, ma sopratutto vorrebbe rimanere a Firenze anche per giocarsi le chance di andare al Mondiale con l'Italia. La situazione è in netta evoluzione.