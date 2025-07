Moreno è atterrato a Valencia: “Sono molto contento”

Inizia oggi l'avventura di Matias Moreno in Spagna. Il difensore è arrivato a Valencia per sostenere le visite mediche prima della firma del contratto che lo legherà al Levante. "Sono molto contento, darò tutto me stesso e spero che sarà una stagione importante" ha detto l'argentino all'aeroporto, ai microfoni del Chiringuito Tv.