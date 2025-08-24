Viola News
Milan, niente Boniface: il ginocchio non è ancora ok. E Vlahovic torna in auge

I rossoneri sembrano orientati a non rischiare e rinunciano all'acquisto del nigeriano
Dopo la batosta rimediata alla prima giornata con la sconfitta casalinga contro la Cremonese, il Milan deve risolvere anche un altro problema: prendere il nuovo attaccante da consegnare a Max Allegri. Doveva essere Victor Boniface, ma ormai è chiaro che il club rossonero rinuncerà all'operazione con il Bayer Leverkusen. Come riporta gazzetta.it, infatti, il nigeriano è tornato in Germania dopo che le approfondite visite mediche sostenute a Milano hanno testimoniato che il suo ginocchio destro non è ancora tornato perfettamente a posto dopo le due rotture del crociato. Ecco che allora si aprono nuovi scenari.

Secondo tuttomercatoweb.com, il Milan tornerà con decisione su Dusan Vlahovic, ai margini della Juventus. Un affare che farebbe comodo ad entrambe le società e che dovrebbe vedere anche l'inserimento nell'operazione di Alexis Saelemaekers in direzione Torino. Concluso questo turno di campionato, i due club potrebbero incontrarsi per imbastire il tutto e raggiungere i loro obiettivi.

