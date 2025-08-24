Dopo la batosta rimediata alla prima giornata con la sconfitta casalinga contro la Cremonese, il Milan deve risolvere anche un altro problema: prendere il nuovo attaccante da consegnare a Max Allegri. Doveva essere Victor Boniface, ma ormai è chiaro che il club rossonero rinuncerà all'operazione con il Bayer Leverkusen. Come riporta gazzetta.it, infatti, il nigeriano è tornato in Germania dopo che le approfondite visite mediche sostenute a Milano hanno testimoniato che il suo ginocchio destro non è ancora tornato perfettamente a posto dopo le due rotture del crociato. Ecco che allora si aprono nuovi scenari.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Milan, niente Boniface: il ginocchio non è ancora ok. E Vlahovic torna in auge
calciomercato
Milan, niente Boniface: il ginocchio non è ancora ok. E Vlahovic torna in auge
I rossoneri sembrano orientati a non rischiare e rinunciano all'acquisto del nigeriano
Secondo tuttomercatoweb.com, il Milan tornerà con decisione su Dusan Vlahovic, ai margini della Juventus. Un affare che farebbe comodo ad entrambe le società e che dovrebbe vedere anche l'inserimento nell'operazione di Alexis Saelemaekers in direzione Torino. Concluso questo turno di campionato, i due club potrebbero incontrarsi per imbastire il tutto e raggiungere i loro obiettivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA