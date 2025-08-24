Milan, niente Boniface: il ginocchio non è ancora ok. E Vlahovic torna in auge

Dopo la batosta rimediata alla prima giornata con la sconfitta casalinga contro la Cremonese, il Milan deve risolvere anche un altro problema: prendere il nuovo attaccante da consegnare a Max Allegri. Doveva essere Victor Boniface, ma ormai è chiaro che il club rossonero rinuncerà all'operazione con il Bayer Leverkusen. Come riporta gazzetta.it, infatti, il nigeriano è tornato in Germania dopo che le approfondite visite mediche sostenute a Milano hanno testimoniato che il suo ginocchio destro non è ancora tornato perfettamente a posto dopo le due rotture del crociato. Ecco che allora si aprono nuovi scenari.