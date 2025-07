Lo United piomba su un attaccante! Così Kean rimane sempre più saldo a Firenze

Il Manchester United è vicino a mettere a segno un colpo importante in attacco: si tratta di Bryan Mbeumo, attaccante camerunese del Brentford. Dopo una stagione da protagonista con 20 gol in 42 partite, Mbeumo è finito nel mirino dei Red Devils, che hanno deciso di puntare forte su di lui per rinforzare il reparto offensivo in vista della stagione 2025/26.