Il futuro di Niccolò Fortini resta ancora in bilico. La Fiorentina ha deciso di prendersi circa una settimana di tempo per valutare la situazione, anche alla luce delle indicazioni che arriveranno dall’amichevole odierna contro il Viareggio.
La Stampa: “Ecco quanto ha offerto il Torino per arrivare a Niccolò Fortini”
Il Torino vuole Fortini
Nel frattempo, si è mosso concretamente il Torino, interessato ad acquistare il giocatore a titolo definitivo per affiancarlo a Biraghi. Secondo La Stampa, il club granata avrebbe già presentato un’offerta da 5 milioni di euro per portarlo subito in squadra.
La posizione della Fiorentina, però, sembra diversa: la società viola appare più orientata a un prestito secco, così da non perdere il controllo sul cartellino di Fortini. Saranno i prossimi giorni a chiarire se le parti troveranno un punto d’incontro.
