Kouamè vuole l’Empoli anche per la famiglia. Ma se fosse per Sanabria…

Infatti, l'attaccante di Palladino vorrebbe trasferirsi a Empoli per stare vicino anche alla famiglia. Per questo motivo il Cagliari, altro club interessato al giocatore, sembra distante. E lo scambio con il Torino? Se fosse per Sanabria l'attaccante sarebbe sarebbe già a Firenze. Ma per adesso la trattativa non sembra andare a buon fine.