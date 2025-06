Interesse di una toscana di Serie B per un “Vip” di ritorno a Firenze

La Carrarese è alla ricerca dei profili per rinforzare la squadra di Antonio Calabro per la seconda stagione consecutiva in Serie B. Secondo Gianluca Di Marzio sul taccuino del club giallazzurro è finito anche Filippo Distefano, L'attaccante, classe 2003, di proprietà della Fiorentina è reduce dal prestito in cadetteria a Frosinone. Nella sua stagione, condizionata da un brutto infortunio, ha messo insieme 2 gol in 14 presenze. La Carrarese, che in estate affronterà la Fiorentina in amichevole, prova ad aggiudicarsi le prestazioni dell'ex Ternana.