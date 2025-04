La stagione di Dodô

Pur non avendo ancora messo a segno reti, l'ex Shakhtar Donetsk, arrivato nell'estate del 2022 dall'Ucraina dopo lo scoppio della guerra e alla sua terza stagione in maglia viola, ha totalizzato numeri interessanti: 5 assist in 39 presenze in tutte le competizioni. In effetti, il suo rinnovo di contratto, che sembrava scontato, è in standby da qualche tempo e ultimamente non sono arrivate novità in tal senso.