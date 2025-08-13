Arrivato a Firenze lo scorso gennaio su precisa richiesta di Raffaele Palladino, Pablo Marì potrebbe lasciare la Fiorentina già in questa sessione di calciomercato. Secondo il portale greco thrylos24.gr, l’Olympiacos avrebbe manifestato un interesse concreto per il difensore ex Monza, con il direttore sportivo Gaspar che lo considera il principale obiettivo per rinforzare la retroguardia della squadra. La Fiorentina aveva acquistato Marì durante la sessione invernale, versando circa 2 milioni di euro per il suo cartellino.
In Grecia sicuri: l’Olympiacos su Marì. E’ l’obiettivo principale per la difesa
Il difensore finisce del mirino della squadra greca
