Il Verona aspetta Valentini: l’argentino atteso nel ritiro degli scaligeri

Come riporta tuttomercatoweb.com, l'Hellas Verona sta aspettando in queste ore l'arrivo di Nicolas Valentini nel ritiro di Folgaria: il centrale argentino, che ieri non ha preso parte alla prima amichevole stagionale della Fiorentina contro la Primavera gigliata, ritorna al club veneto dopo i cinque mesi di prestito della scorsa stagione. Il club viola si è accordato con gli scaligeri per un prestito con diritto di riscatto, come vi avevamo anticipato la scorsa settimana .

In caso di acquisto tra dodici mesi da parte del Verona, la società di Rocco Commisso incasserà tra i 3 ed i 4 milioni, oltre al 50% sulla futura rivendita. Si tratta comunque di una plusvalenza per la Fiorentina, visto che Valentini era arrivato lo scorso gennaio a parametro zero dal Boca Juniors, dopo oltre sei mesi di inattività (il club argentino lo aveva messo fuori rosa). Per il momento i gigliati in difesa restano così, con l'ultimo arrivato Kospo come sesto del reparto.