Il retroscena: “Pradè non vuole cedere Ikonè al Bologna di Vincenzo Italiano”

In queste ore, Daniele Pradè avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto per il francese, superando così l'ostacolo della richiesta di 11 milioni. Nonostante ciò, il Bologna resta una destinazione difficile. La dirigenza viola non vorrebbe avvantaggiare, con un'operazione in prestito, una diretta concorrente per l'Europa. A meno che il francese non inizi a rifiutare tutte le destinazioni.