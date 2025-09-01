Il retroscena: Per Mandragora ci ha provato anche De Zerbi

Viola News
Il Marsiglia di Roberto De Zerbi è scatenato in queste ore di mercato. I francesi ci hanno provato anche per Mandragora
Redazione VN

Gli ultimi giorni di mercato spesso presentano varie occasioni. Una delle squadre più arrive in Europa in queste ore è Il Marsiglia di Roberto De Zerbi. L'OM solamente nella giornata di oggi ha chiuso 4 affari, ma nei giorni scorsi i francesi ci hanno provato anche per Rolando Mandragora. Come riporta Sky Sport, alla fine non se ne è fatto niente, e l'OM ha preso Matt O'Riley dal Brighton.

