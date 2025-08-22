Il Napoli trova il sostituto di Lukaku? Ma quale Kean: vicino l’arrivo di Hojlund

Nonostante qualcuno a Napoli ci avesse sperato, non sarà Moise Kean il colpo di fine mercato per il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri sono alla ricerca di un attaccante centrale dopo l'infortunio di Romelu Lukaku, che ne avrà dai tre ai quattro mesi. Ecco che secondo tuttomercatoweb.com il nome più caldo in ottica partenopea sarebbe quello di Rasmus Hojlund, accostato nelle scorse settimane anche al Milan.