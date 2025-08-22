Nonostante qualcuno a Napoli ci avesse sperato, non sarà Moise Kean il colpo di fine mercato per il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri sono alla ricerca di un attaccante centrale dopo l'infortunio di Romelu Lukaku, che ne avrà dai tre ai quattro mesi. Ecco che secondo tuttomercatoweb.com il nome più caldo in ottica partenopea sarebbe quello di Rasmus Hojlund, accostato nelle scorse settimane anche al Milan.
Il Napoli trova il sostituto di Lukaku? Ma quale Kean: vicino l’arrivo di Hojlund
Il danese ex Atalanta al Manchester United ha fallito
L'ex Atalanta rifiuta qualsiasi situazione che sia legata ad un prestito con diritto di riscatto: se deve lasciare Manchester, pretende che sia a titolo definitivo o con un obbligo di riscatto, ed il Napoli sembra proprio voler accontentare questa pretesa del centravanti danese, che con la maglia dei Red Devils ha deluso a seguito di un esborso non di poco conto (80 milioni compresi i bonus). La trattativa tra i dirigenti di De Laurentiis e l'entourage dell'attaccante sono in corso proprio in queste ore.
