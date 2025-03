Il calciomercato dell’estate 2025: c’è una novità. Le date della prossima sessione

In questi giorni la Figc ha comunicato le date della prossima sessione di calciomercato, quella dell'estate 2025. Chi si aspettava una chiusura anticipata, intorno a Ferragosto, è rimasto deluso: il no in merito di Germania e Spagna per motivi fiscali ha inciso sulla decisione, con Italia, Inghilterra e Francia che erano al contrario favorevoli. Si chiude quindi il 1 settembre alle 20:00, con inizio il 1 luglio. La vera novità, allora, è un'altra.