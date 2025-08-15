Viola News
Ikoné, il Vasco da Gama studia la proposta: serve che sia a titolo definitivo

I brasiliani sembrano fare sul serio, ma hanno poco margine di manovra a livello di formula
Redazione VN

Continuano a inseguirsi le voci che vogliono il futuro di Jonathan Ikoné in Brasile: oggi il Corriere dello Sport scrive che il Vasco Da Gama sarebbe pronto a fare una proposta alla Fiorentina per l'esterno ex Lille finito rapidamente nella lista degli esuberi dopo il suo mancato riscatto da parte del Como:

Ikoné è stato cercato dal Vasco da Gama, che vorrebbe proporre al francese un biennale, ma deve produrre un'offerta a titolo definitivo alla Fiorentina, visto che Jorko è in scadenza a giugno prossimo.

