Continuano a inseguirsi le voci che vogliono il futuro di Jonathan Ikoné in Brasile: oggi il Corriere dello Sport scrive che il Vasco Da Gama sarebbe pronto a fare una proposta alla Fiorentina per l'esterno ex Lille finito rapidamente nella lista degli esuberi dopo il suo mancato riscatto da parte del Como:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Ikoné, il Vasco da Gama studia la proposta: serve che sia a titolo definitivo
Corriere dello Sport
Ikoné, il Vasco da Gama studia la proposta: serve che sia a titolo definitivo
I brasiliani sembrano fare sul serio, ma hanno poco margine di manovra a livello di formula
Ikoné è stato cercato dal Vasco da Gama, che vorrebbe proporre al francese un biennale, ma deve produrre un'offerta a titolo definitivo alla Fiorentina, visto che Jorko è in scadenza a giugno prossimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA