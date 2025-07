Futuro Dodò, tutto è ancora aperto. Gazzetta: “Dopo le cessioni, occhio alla Juve”

Resta tutto aperto nel futuro del laterale brasiliano Dodò. Tra l'interesse della Juventus, il rinnovo con la Fiorentina e la permanenza senza prolungamento contrattuale

Redazione VN 17 luglio 2025 (modifica il 17 luglio 2025 | 15:30)

Qualche settimana fa, una permanenza di Dodò in viola sarebbe sembrata un'utopia, visto soprattutto i dialoghi interrotti tra l'entourage del calciatore e la Fiorentina per il rinnovo contrattuale. Adesso, anche grazie all'arrivo di Stefano Pioli e all'entusiasmo ritrovato nella piazza, non è più scontato l'addio del brasiliano e, anzi, tutte le ipotesi sono apertissime.

Nelle prossime settimane potrebbe riaprirsi un discorso legato al rinnovo, anche se la scadenza fissata per il 2027 non preoccupa la Fiorentina, oppure il brasiliano potrebbe rimanere in viola ancora una stagione senza adeguamento contrattuale.

E se decidesse di partire? La Gazzetta dello Sport, analizza quest'ultimo caso, fissando il prezzo di Dodò intorno ai 25/30 milioni di euro. Una cifra che allontanerebbe molte pretendenti, ma non la Juventus. Infatti il club bianconero, una volta ceduti Weah ed Alberto Costa, potrebbe catapultarsi sul laterale brasiliano. In ogni caso, con le settimane che passano, una permanenza di Dodò in viola non è più impossibile.