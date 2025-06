Folorunsho-Baroni, la storia può continuare: il tecnico fiorentino lo vuole al Toro

Il centrocampista jolly dopo la sfortuna esperienza in riva all'Arno può ritrovare il suo ex allenatore

Secondo gianlucadimarzio.com, il quasi nuovo allenatore del Torino Marco Baroni lo ha fatto come primo nome per rinforzare la rosa granata: forse stavolta il tecnico di Firenze e Michael Folorunsho si ritroveranno. Per tutta la stagione scorsa la Lazio ha rincorso il centrocampista che poi nel mercato invernale ha scelto invece la Fiorentina per rilanciarsi. Scelta che, poi, si è rivelata sbagliata, visto che, dopo un buon inizio, Folorunsho è scomparso dai radar, per essere poi, nella parte finale di stagione, impiegato fuori ruolo a tutta fascia nel 3-5-2.