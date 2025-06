Fiorentina, non solo prima squadra: occhi su un centrale per la Primavera di Galloppa

La Fiorentina in questi giorni sta mettendo le basi al gruppo che verrà affidato a Stefano Pioli, ma attualmente lo sforzo del club gigliato non si concentra solo e soltanto sulla prima squadra, ma anche sul settore giovanile. Secondo tuttomercatoweb.com, infatti, la società viola segue con grande interesse l'evolversi della situazione di Filippo Piras, difensore centrale classe 2007 di proprietà dello Spezia ma in scadenza di contratto. Sul ragazzo, che ha disputato un ottimo campionato Primavera 2, ci sono anche alcune compagini di Serie C come Pontedera, Campobasso e la neopromossa Dolomiti Bellunesi.