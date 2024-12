Fiorentina attenta, un club vuole Goretti. E il dirigente è in scadenza

In questi mesi abbiamo imparato a conoscere Roberto Goretti , direttore tecnico della Fiorentina . Con Daniele Pradè è stato l'artefice del mercato che ha poratato i vari Kean, Dea Gea, Cataldi ecc. Adesso però un club avrebbe messo gli occhi su di lui.

Secondo quanto riportato da TMW, la Cremonese vorrebbe strappare l'ex Reggiana alla Fiorentina per la prossima stagione. Il club si trova in Serie B, zona playoff e la figura di Goretti piace molto al presidente Arvedi. Inoltre, il dirigente viola è in scadenza di contratto, quindi si potrebbe liberare dalla Fiorentina senza grossi problemi.