Ex obiettivi: Vranckx torna in Italia e firma col Sassuolo. Il comunicato

Dopo che la Fiorentina aveva pensato a lui per due estati, specie quella del 2023 in cui sembrava essere ad un passo, Aster Vranckx stavolta ci è davvero riuscito a tornare in Italia. Il mediano belga, che aveva già giocato nel nostro Paese con la maglia del Milan nella stagione 2022/2023, ha firmato quest'oggi con il Sassuolo. Questo il comunicato del club neroverde:
Il mediano ex Milan raggiunge il club emiliano, appena tornato in Serie A
L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Aster Vranckx (centrocampista, 2002). Nato a Kortenberg, nella regione delle Fiandre, da padre belga e madre congolese, Aster comincia a giocare a calcio in alcune squadre locali, passa poi alle formazioni giovanili del KV Mechelen firmando il primo contratto a soli 15 anni. Fa il suo debutto con i giallorossi nella sfida di Supercoppa contro il Genk a luglio 2019, ancora 16enne, e pochi giorni dopo esordisce anche in Jupiler Pro League 1A contro l’Anderlecht.
