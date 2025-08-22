Ex obiettivi: Vranckx torna in Italia e firma col Sassuolo. Il comunicato

Dopo che la Fiorentina aveva pensato a lui per due estati, specie quella del 2023 in cui sembrava essere ad un passo, Aster Vranckx stavolta ci è davvero riuscito a tornare in Italia. Il mediano belga, che aveva già giocato nel nostro Paese con la maglia del Milan nella stagione 2022/2023, ha firmato quest'oggi con il Sassuolo. Questo il comunicato del club neroverde: