Tutti si ricordano la telenovela Traorè alla Fiorentina. Prima le visite saltate durante l'era dei Della Valle, poi gli interessamenti nei mercati scorsi. Alla fine il centrocampista classe 2000 ex Sassuolo giocherà al Marsiglia. Il club di De Zerbi si aggiudica le prestazioni del calciatore per 7 milioni di euro più il 50% della futura rivendita.
Ex obiettivi: Hamed Junior Traorè al Marsiglia, è fatta: ecco la cifra
