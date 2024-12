Di Marzio: “Kouame tra gli obiettivi per l’attacco del Torino”

Il Torino, dopo aver perso Duvàn Zapata, ha riscontrato grosse difficoltà nel proprio cammino in campionato. Proprio per questo i granata sono pronti ad investire, nel corso del mercato invernale, su un attaccante che possa sostituire il colombiano.

Secondo quanto riportati dal noto giornalista, Gianluca Di Marzio, i nomi caldi per l'attacco granata sono due: Norberto Beto, attaccante ex Udinese e attualmente in forza all'Everton. In lista però c'è anche un attaccante viola; Christian Kouame che potrebbe superare la concorrenza di altri profili come Simeone E Arnautovic, entrambi colpi complicati per la squadra granata.