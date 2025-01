Di Marzio: “Italiano chiama la Fiorentina. Vuole Biraghi al Bologna”

Assurdo quello che potrebbe succedere in questo calciomercato invernale. Italiano, per il partente Lykogiannis che dovrebbe lasciare Bologna, starebbe pensando a un suo vecchio fedelissimo alla Fiorentina. Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbe contattato la società viola per chiedere informazioni su Biraghi. Il terzino alla Fiorentina è fuori squadra e ha il contratto in scadenza nel giugno 2025.