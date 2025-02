Di Marzio: “Inter più vicina a Zalewski”. Salta Biraghi?

Come scrive l'esperto di mercato Gianlunca Di Marzio, l’Inter è sempre più vicina per chiudere per Zalewski. Il polacco aveva su di lui anche l’interesse da parte del Marsiglia, ma il classe 2002 ha dato priorità ai nerazzurri, alla ricerca di un esterno dopo il passaggio di Buchanan al Villarreal. I nerazzurri stanno definendo le cifre del diritto di riscatto per il calciatore in seguito all’accordo per il rinnovo del contratto con la Roma. L'operazione sembra comunque in dirittura d'arrivo, con l'opzione Biraghi che quindi per i nerazzurri diverrebbe sempre più improbabile (LEGGI QUI LA NOTIZIA).