Di Marzio: “Comuzzo-Napoli, in corso incontro tra Manna e agente del giocatore”

Entra nel vivo la cessione di Pietro Comuzzo al Napoli. Incontro tra il ds Manna e l'agente del giocatore in corso

Entra nel vivo la cessione di Pietro Comuzzo al Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il ds azzurro Manna starebbe incontrando in queste ore l'agente del giovane difensore della Fiorentina.

La posizione del club di Rocco Commisso è chiara. Il giocatore non parte a meno di una super offerta. Il club di De Laurentiis sarebbe disposato a mettere sul piatto 40 milioni. In quel caso, la Fiorentina potrebbe cedere alla tentazione e far partire il giocatore.