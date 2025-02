Di Marzio: “Biraghi-Verona, si continua a lavorare. Faraoni nell’affare?”

L’obiettivo dell’Hellas Verona per chiudere il mercato resta Cristiano Biraghi. Il terzino, ormai ai margini della Fiorentina, da tempo fuori dal progetto della squadra di Raffaele Palladino e, di conseguenza, in uscita. Come scrive Gianluca Di Marzio, i gialloblù continuano a lavorare per farlo arrivare, indipendentemente dall’inserimento di Davide Faraoni nell’operazione, che potrebbe tornare a Firenze dopo averci già giocato in prestito negli ultimi sei mesi della scorsa stagione. Attenzione però, non è l'unica trattativa aperta con il club viola...(LA SITUAZIONE)