Dall’Inghilterra: “Simone Inzaghi vuole portare Moise Kean in Arabia”

L'Al Hilal è attivamente alla ricerca di un attaccante per rinforzare la propria rosa estiva, dopo aver ricevuto due rifiuti da Victor Osimhen, che sembra destinato a rimanere in Turchia. Ora il club saudita ha spostato l’attenzione su altri profili, tra cui Benjamin Sesko del RB Leipzig , che era stato anche accostato al Manchester United .

Sia Kean che Mateta sono obiettivi condivisi da Manchester United e Al Hilal, con il tecnico Ruben Amorim desideroso di potenziare un attacco che ha faticato notevolmente lo scorso anno, culminando in una deludente 15ª posizione in campionato per i Red Devils. Lo riporta il The Sun.