Dall’Argentina sicuri: “Il River Plate vuole riportare Beltran in patria”

Possibile ritorno in Argentino per Lucas Beltran?

Secondo quanto riportato dal giornalista argentino Sebastián Srur, il River Plate ha messo nel mirino Lucas Beltrán come obiettivo prioritario per rinforzare l’attacco nella prossima sessione estiva di mercato. L’attaccante, attualmente in Europa, è stato individuato come profilo ideale per tornare a vestire la maglia del club argentino.