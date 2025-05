Dall’Argentina: “Il River rivuole Beltran. Ecco quanto chiede la Fiorentina”

Beltran-River Plate, il ritorno è possibile. Dal Sudamerica stamani è rimbalzata la voce per cui il club argentino rivoglia il classe 2001. Arrivato in estate del 2023 alla Fiorentina per 12 milioni + bonus, la sua avventura in viola potrebbe già essere finita. Secondo quanto riportato da Radio Continental, i due club sono già in contatto.